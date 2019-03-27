Общество

В Псковской области принят новый закон «О профилактике правонарушений в Псковской области»

Депутаты Псковского областного Собрания приняли доработанный закон «О профилактике правонарушений в Псковской области», работа над которым началась еще в 2017 году, когда он был принят в первом чтении. В окончательном втором чтении парламентарии утвердили его сегодня, 28 марта, на очередной сессии регионального заксобрания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Принятый областной закон отражает новые нормы федерального законодательства и устанавливает основы деятельности по профилактике правонарушений на территории региона. Наряду с полномочиями органов государственной власти и правами органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений в документе прописаны формы участия граждан в профилактических мероприятиях.

Отдельная статья закона касается общественных организаций, которые вправе разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению правонарушений, выявлять и анализировать причины и условия, способствующие их совершению, а также участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка и других социально значимых мероприятиях в соответствии с законодательством РФ.

Кроме того, закон содержит положения об основных профилактических мероприятиях по разным направлениям и устанавливает права лиц, в отношении которых применяются меры индивидуальной профилактики правонарушений.

Принятый сегодня закон «О профилактике правонарушений в Псковской области» отменяет действие аналогичного закона, действующего в регионе с декабря 2012 года. Указанный нормативно-правовой акт был разработан прокуратурой Псковской области, а затем дорабатывался совместно с правовым управлением областного Собрания.