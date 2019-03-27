Общество

Дети из многодетных семей познакомились с работой Следственного комитета России по Псковской области

Экскурсия в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области прошла 28 марта для подростков из ПОООМС «Дети - наше будущее» в рамках акции «Операция «Профориентация»» и проекта «Многодетные каникулы», сообщили псковской Ленте Новостей в ПООМС.

Знакомство с управлением для ребят началось с радушного приема руководителя управления Петра Крупени у себя в кабинете. Петр Крупеня пригласил к себе ребят, пришедших на экскурсию, угостил их сладостями и рассказал, как он прошел путь «от простого следователя до генерала».

«В 1982 году я работал простым следователем в соседнем здании. А теперь вспоминаю это время, глядя в окно своего кабинета, - поделился он и отметил, что дослужиться до звания “генерал» реально. - Даже девушки могут получить это звание, у них зачастую характер боевее, чем у парней», - поделился Петр Крупеня.

Он продемонстрировал ребятам свое форменное обмундирование, которое хранилось у него в кабинете, и даже дал желающим примерить его и сделать фото на память. А еще рассказал ребятам, какое образование нужно следователю управления Следственного Комитета и пригласил на службу, «если есть такое желание».

Экскурсия для детей продолжилась в отделе криминалистики, офицеры которого рассказали ребятам об особенностях работы на месте происшествия при сборе улик, продемонстрировали криминалистическую и специальную технику. Подростки наглядно познакомились устройством по извлечению и восстановлению данных с мобильных телефонов, с устройством по обнаружению скрытых видеокамер и другой интересной техникой. А еще дети узнали, как на различных поверхностях выявляются и фиксируются следы пальцев рук, обуви, следы биологического происхождения и другие.