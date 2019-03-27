Общество

Все нестационарные объекты на территории Финского парка должны быть демонтированы - Елена Яковлева

Все нестационарные объекты на территории Финского парка в Пскове должны быть демонтированы. Соответствующие предписания выданы всем собственникам таких объектов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева в ходе 31-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.

Так она прокомментировал вопрос спикера регионального парламента Александра Котова, который поинтересовался, когда в Финском парке проблема с установкой контейнеров и сносов сараев наконец-то будет решена.

«По всем нестационарным объектам на территории Финского парка принято решение о демонтаже. Только с одним объектом возникли разногласия с собственником, который считает, что объект якобы установлен в границах частного участка. Сейчас идет уточнение координат, действительно ли это так. Все остальные должны демонтировать», - пояснила чиновник.

«Почему же некоторые объекты там продолжают стоять?» - возмутился Александр Котов.

«Полагаю, что срок предписание еще не истек», - ответила Елена Яковлева.