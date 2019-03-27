Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновая обувь для города
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Чувство обманутого налогоплательщика
Псковичи о «Несвятых святых»
Сначала сделай, а потом критикуй!
Скандалы, интриги, расследования
Телефон прямого эфира 56-73-72
Сами виноваты!
Трэш и трепет!
 
 
 
ещё Общество 27.03.2019 14:211 Имена выдающихся личностей, связанных с историей Пскова, будут увековечены в названиях улиц 28.03.2019 15:280 Губернатор Псковской области провел рабочую встречу с главным судебным приставом России 28.03.2019 15:231 Все нестационарные объекты на территории Финского парка должны быть демонтированы - Елена Яковлева 28.03.2019 15:030 В Псковской области принят новый закон «О профилактике правонарушений в Псковской области» 28.03.2019 14:560 Псковские школьники повторили правила электробезопасности 28.03.2019 14:560 Депутаты регионального парламента утвердили новые полномочия органа охраны объектов культурного наследия в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 25.03.2019 11:094 С 4 апреля изменяется порядок приема граждан, обратившихся для замены водительского удостоверения 26.03.2019 11:018 Интерактив: Куда пропал двухлетний ребенок из квартиры алкоголика? 26.03.2019 15:582 Псковские роженицы высказали претензии к новому перинатальному центру 25.03.2019 16:543 Грязные, злые, голодные 26.03.2019 14:221 Весна в Пскове начнется уже в эти выходные
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Губернатор Псковской области провел рабочую встречу с главным судебным приставом России

28.03.2019 15:28|ПсковКомментариев: 0

Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с директором Федеральной службы судебных приставов - главным судебным приставом Российской Федерации Дмитрием Аристовым состоялась в четверг, 28 марта, в Пскове, в администрации региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, Михаил Ведерников поприветствовал гостя на древней Псковской земле и отметил конструктивные взаимоотношения между областной властью и региональным управлением ФССП, которые позволяют повысить эффективность исполнения производств. «В прошлом году совместными усилиями удалось взыскать порядка 650 млн рублей долгов, которые пополнят областной бюджет. Для региона это - ощутимая сумма», - подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников сообщил, что в текущем году за счет областного бюджета все судебные участки будут оборудованы видеонаблюдением и металлообнаружителями, а на 2020 год запланирована закупка программного обеспечения для электронного документооборота между мировым судом и службой судебных приставов

Дмитрий Аристов в свою очередь поблагодарил губернатора за решение по обеспечению безопасности в помещениях управления ФССП. «Ситуация с обеспечением безопасности мировой юстиции оставляла желать лучшего. Благодаря вашим решениям эти вопросы закрыты. Для работников управления очень важно внимание руководителя региона», - отметил главный судебный пристав страны.

В рамках встречи стороны выразили обоюдную готовность к продолжению межведомственного взаимодействия, которое, в конечном счете, должно положительно сказаться на развитии региона.

Также главный судебный пристав РФ пригласил губернатора региона на торжественное мероприятие по случаю вручения знамен территориальных органов службы, утвержденных указом президента РФ, которое состоится в пятницу, 29 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Госдуму внесли законопроект о возвращении сезонного перевода времени. Поддерживаете ли вы эту инициативу?
В опросе приняло участие 1846 человек
28.03.2019, 15:350 «Единая Россия» запустила народный мониторинг наличия лицензий у водителей такси 28.03.2019, 15:300 Глава Якутии запретил брать на работу мигрантов на территории региона 28.03.2019, 15:280 Губернатор Псковской области провел рабочую встречу с главным судебным приставом России 28.03.2019, 15:231 Все нестационарные объекты на территории Финского парка должны быть демонтированы - Елена Яковлева
28.03.2019, 15:110 Жителей одного из Карибских островов задержали недалеко от границы в Псковской области 28.03.2019, 15:070 Скончался клирик Псковской епархии Александр Усачев 28.03.2019, 15:030 Белгородская чиновница уволилась после скандальной инаугурации мэра 28.03.2019, 15:030 В Псковской области принят новый закон «О профилактике правонарушений в Псковской области»
28.03.2019, 15:010 ГИБДД с 7 апреля будет согласовывать программы обучения в автошколах 28.03.2019, 14:570 Смотровая площадка Власьевской башни будет работать с 28 по 31 марта 28.03.2019, 14:560 Псковские школьники повторили правила электробезопасности 28.03.2019, 14:560 Депутаты регионального парламента утвердили новые полномочия органа охраны объектов культурного наследия в Псковской области
28.03.2019, 14:511 УМВД России по Псковской области будет повышать эффективность работы службы участковых 28.03.2019, 14:490 В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в московском метро в 2010 году 28.03.2019, 14:491 Фотофакт: ПДД и ПГД 28.03.2019, 14:450 Полистовский заповедник приглашает волонтеров
28.03.2019, 14:440 Центр поддержки малого и среднего бизнеса по решению суда вернет в бюджет Псковской области 10 млн рублей 28.03.2019, 14:270 Свыше 192 млн рублей штрафов выписано в Псковской области в 2018 году на основе данных системы автофиксации нарушений ПДД 28.03.2019, 14:270 Оповещать об истечении срока хранения оружия посредством СМС предложил депутат Валерий Василевский 28.03.2019, 14:260 Свыше 1600 правонарушений выявлено благодаря 84 камерам видеонаблюдения в Пскове
28.03.2019, 14:260 Международный турнир по хоккею пройдет в Пскове 28.03.2019, 14:170 Восемь фактов получения взяток на общую сумму в 1,9 млн рублей выявлено в 2018 году в Псковской области 28.03.2019, 14:140 Чаще всего в прошлом году в Псковской области похищали деньги, телефоны и бытовую технику 28.03.2019, 14:120 Серию контрольных закупок алкоголя в неустановленное время проведут псковские либерал-демократы
28.03.2019, 14:110 В Псковской области стали реже убивать, но чаще грабить 28.03.2019, 14:080 147 килограммов некачественных хлебобулочных изделий изъято Роспотребнадзором из оборота в Псковской области 28.03.2019, 14:060 Количество «бытовых» преступлений в Псковской области сократилось на 7,7% 28.03.2019, 14:040 По решению Михаила Ведерникова будет учреждена региональная премия имени Кикоина за достижения в изучении физики
28.03.2019, 14:010 Каждое второе преступление в Псковской области совершается пьяными, каждый 20-й преступник - подросток 28.03.2019, 13:570 «ТВ ПсковГУ»: Зачем школьники решили стать студентами на один день? 28.03.2019, 13:500 Количество преступлений в Псковской области сокращается, а их раскрываемость растет - Юрий Инстранкин 28.03.2019, 13:480 От нательной рубахи до кокошника - в Берлине открывают выставку русского костюма, созданную в «Михайловском»
28.03.2019, 13:410 В Острове сироту обеспечили благоустроенным жильем после вмешательства прокурора 28.03.2019, 13:380 В Псковской области пресечены попытки незаконного ввоза фруктов в ручной клади 28.03.2019, 13:288 Ульяна Михайлова об общественном резонансе вокруг строительства завода «Титан-Полимер»: Когда человек чего-то не понимает, он говорит - нет 28.03.2019, 13:215 Псковское областное Собрание выдало властям несколько рекомендаций по проекту «Титан-Полимер»
28.03.2019, 13:150 В Пушкиногорском районе безработный мужчина похитил запчасти от сельхозтехники на 85 тыс. рублей 28.03.2019, 13:156 Если мы вынудим «Титан-Полимер» уйти из Псковской области, наш инвестиционный климат будет испорчен - Александр Котов 28.03.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 28.03.2019, 13:022 Алексей Севастьянов о негативе вокруг «Титан-Полимера»: Узнать не захотели, а спичку в стог сена закинуть быстро получается!
28.03.2019, 12:590 Аквапарк «Акваполис» приглашает детей весело провести каникулы 28.03.2019, 12:570 Перекладка участков коллектора по приему стоков из ОЭЗ «Моглино» начнется в 2020 году 28.03.2019, 12:540 Следов хищников не обнаружено - чиновник ответил пожаловавшемуся на нападения волков жителю Опочецкого района 28.03.2019, 12:390 В островской организации выявлены нарушения в сфере оборота оружия
28.03.2019, 12:341 ПЛН-ТВ: Надо ли переводить стрелки? 28.03.2019, 12:324 Первая очередь завода «Титан-Полимер» будет работать вообще без отходов - Герман Петрушко 28.03.2019, 12:300 Юнармейцы Великих Лук выиграли путевки в Международный детский центр «Артек» 28.03.2019, 12:293 Основную ставку завод «Титан-Полимер» намерен сделать на рабочую силу Псковской области
28.03.2019, 12:290 Депутат из Острова скрыл доходы в размере 2,8 млн рублей 28.03.2019, 12:270 Президент НИЦ «Курчатовский институт»: Сегодня в цене только один конкурентный товар - это интеллект 28.03.2019, 12:220 1 апреля откроется выставка фотографий псковского студента «Птицы нашего города» 28.03.2019, 12:180 В Великолукском районе загрязняющую среду компанию «ВСГЦ» оштрафовали на 100 тысяч рублей
28.03.2019, 12:165 Гендиректор завода «Титан-Полимер»: Мы открыты для диалога с бизнесом, общественностью и депутатами 28.03.2019, 12:150 В Пскове и Великолукском районе дорожной полицией установлены нетрезвые водители 28.03.2019, 12:132 Логистика Псковской области хорошо вписывается в программу завода «Титан-Полимер» 28.03.2019, 12:111 Брейк-данс сделают олимпийским видом спорта
28.03.2019, 12:060 Клиентская служба ПФР на Октябрьском проспекте с 1 апреля не будет осуществлять прием граждан 28.03.2019, 11:591 В «Единой России» требуют сохранить укороченную рабочую неделю для женщин в сельской местности 28.03.2019, 11:590 В Великих Луках несовершеннолетнему продали пиво 28.03.2019, 11:580 «Сообразим на троих»: Развитие ситуации вокруг строительства завода «Титан-Полимер» в «Моглино»
28.03.2019, 11:580 В России резко подскочили цены на авиабилеты 28.03.2019, 11:571 Строительство завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» не противоречит концепции ее развития - Нинель Салагаева 28.03.2019, 11:550 Промышленные стоки завода «Титан-Полимер» будут проходить двухуровневую систему очистки 28.03.2019, 11:540 Михаил Ведерников надеется, что Кикоинские чтения мотивируют псковичей заняться наукой
28.03.2019, 11:450 Великолукская пенсионерка стала жертвой  «специалиста коммунальных служб» 28.03.2019, 11:440 Волонтерский лагерь будет работать в усадьбе Волышово с 15 по 26 июля 28.03.2019, 11:350 Ульяна Михайлова: Охват работников коллективно-договорным регулированием в Псковской области недостаточен 28.03.2019, 11:310 Александр Козловский: В Псковской области растет новое поколение инженеров-новаторов
28.03.2019, 11:250 Вопросы демографии обсудили в администрации Великих Лук 28.03.2019, 11:080 Школа звонарей храма святых Жен Мироносиц приглашает псковичей на учебу 28.03.2019, 11:040 Михаил Ведерников: Завтра планируется заключение соглашения с Российским фондом фундаментальных исследований 28.03.2019, 10:580 В Доме профсоюзов начал работу форум «Организация и проведение единой переговорной кампании на территории Псковской области»
28.03.2019, 10:411 В странах Евросоюза с 2021 года запретят одноразовую пластиковую посуду и ватные палочки 28.03.2019, 10:360 Двум псковичкам присвоены звания мастеров спорта по всестилевому каратэ 28.03.2019, 10:190 В Великих Луках проходит городской этап конкурса «Безопасное колесо» 28.03.2019, 10:150 С возложения цветов к бюсту Исааку Кикоину начались XXXIII Кикоинские чтения в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.