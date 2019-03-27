Общество

Губернатор Псковской области провел рабочую встречу с главным судебным приставом России

Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с директором Федеральной службы судебных приставов - главным судебным приставом Российской Федерации Дмитрием Аристовым состоялась в четверг, 28 марта, в Пскове, в администрации региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, Михаил Ведерников поприветствовал гостя на древней Псковской земле и отметил конструктивные взаимоотношения между областной властью и региональным управлением ФССП, которые позволяют повысить эффективность исполнения производств. «В прошлом году совместными усилиями удалось взыскать порядка 650 млн рублей долгов, которые пополнят областной бюджет. Для региона это - ощутимая сумма», - подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников сообщил, что в текущем году за счет областного бюджета все судебные участки будут оборудованы видеонаблюдением и металлообнаружителями, а на 2020 год запланирована закупка программного обеспечения для электронного документооборота между мировым судом и службой судебных приставов

Дмитрий Аристов в свою очередь поблагодарил губернатора за решение по обеспечению безопасности в помещениях управления ФССП. «Ситуация с обеспечением безопасности мировой юстиции оставляла желать лучшего. Благодаря вашим решениям эти вопросы закрыты. Для работников управления очень важно внимание руководителя региона», - отметил главный судебный пристав страны.

В рамках встречи стороны выразили обоюдную готовность к продолжению межведомственного взаимодействия, которое, в конечном счете, должно положительно сказаться на развитии региона.

Также главный судебный пристав РФ пригласил губернатора региона на торжественное мероприятие по случаю вручения знамен территориальных органов службы, утвержденных указом президента РФ, которое состоится в пятницу, 29 марта.