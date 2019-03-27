Общество

В Пскове завершился фестиваль природоохранных акций «Дорога добра»

В феврале-марте 2019 года в Пскове состоялся городской фестиваль природоохранных акций «Дорога добра», финал которого прошел 28 марта в Эколого-биологическом центре, сообщили Псковской Ленте Новостей в ЭБЦ.

В фестивале участвовали 23 команды учащихся 5-11 классов из 16 общеобразовательных учреждений города, которые стали инициаторами проведения природоохранных акций в своих ОУ. В городе прошли экологические природоохранные акции по ресурсосбережению: сбор макулатуры, пластиковых отходов, батареек, сохранение воды и экономия электроэнергии, по подкормке и привлечению на гнездовье птиц, по поддержке бездомных животных, по информированию населения о различных экологических проблемах.

Более 5000 школьников участвовали в проведении практически значимых для природы дел в рамках мероприятий Фестиваля.

По результатам работы экспертной комиссии стали Лауреатами и участвовали в финале фестиваля 28 марта в Эколого-биологическом центре 7 команд:

«Хранители бесценного», акция «Сохраним лес», Лицей № 4 «Многопрофильный»;

«Экоспасатели», акция «Сдай батарейку - спаси природу!», Лицей экономики и основ предпринимательства №10;

«Смекалистые зайцы», акция «Школьная экологическая неделя», СОШ №11;

«Земляне», акция «Сортируя отходы, сохраняем природу», Социально-экономический лицей № 21;

«Энергетики», акция «Экономим электроэнергию-бережем планету» СОШ №24;

«Эко-знайки», акция «Знай наших!» Псковская инженерно-лингвистическая гимназия;

«Эко-технари», акция «Жизнь по системе Zero Waste (Ноль отходов)», Псковский технический лицей.

Команды в творческой форме презентовали свои акции. Порадовали зрителей музыкальное сопровождение, костюмы, элементы театрализации и оригинальность многих команд. За отведенное время - не более 10 минут, ребята смогли интересно рассказать о значимости и сложностях в реализации своих акций.

Лауреатам Фестиваля вручены дипломы Управления образования Администрации города Пскова и «зеленые друзья» - живые растения от ОАО «Трест «Зеленхоз».

Оргкомитет городского фестиваля природоохранных акций «Дорога добра» благодарит всех участников мероприятия и надеется, что участие в полезных для природы делах позволило сделать жизнь учеников школ города Пскова хотя бы немного более дружелюбной окружающей среде.