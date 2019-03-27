В Пскове завершился фестиваль природоохранных акций «Дорога добра»

В феврале-марте 2019 года в Пскове состоялся городской фестиваль природоохранных акций «Дорога добра», финал которого прошел 28 марта в Эколого-биологическом центре, сообщили Псковской Ленте Новостей в ЭБЦ.
В фестивале участвовали 23 команды учащихся 5-11 классов из 16 общеобразовательных учреждений города, которые стали инициаторами проведения природоохранных акций в своих ОУ. В городе прошли экологические природоохранные акции по ресурсосбережению: сбор макулатуры, пластиковых отходов, батареек, сохранение воды и экономия электроэнергии, по подкормке и привлечению на гнездовье птиц, по поддержке бездомных животных, по информированию населения о различных экологических проблемах.
Более 5000 школьников участвовали в проведении практически значимых для природы дел в рамках мероприятий Фестиваля.
По результатам работы экспертной комиссии стали Лауреатами и участвовали в финале фестиваля 28 марта в Эколого-биологическом центре 7 команд:
Команды в творческой форме презентовали свои акции. Порадовали зрителей музыкальное сопровождение, костюмы, элементы театрализации и оригинальность многих команд. За отведенное время - не более 10 минут, ребята смогли интересно рассказать о значимости и сложностях в реализации своих акций.
Лауреатам Фестиваля вручены дипломы Управления образования Администрации города Пскова и «зеленые друзья» - живые растения от ОАО «Трест «Зеленхоз».
Оргкомитет городского фестиваля природоохранных акций «Дорога добра» благодарит всех участников мероприятия и надеется, что участие в полезных для природы делах позволило сделать жизнь учеников школ города Пскова хотя бы немного более дружелюбной окружающей среде.