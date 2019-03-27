Общество

Когда лучше начинать реабилитацию при замене сустава - советы доктора

Псковская Лента Новостей публикует ответы на вопросы читателей в рамках онлайн-конференции Центра доктора Бубновского в Пскове «Встречай весну без боли». Задать вопрос может любой желающий.

Вопрос: «Здравствуйте. Нашей маме заменили левый коленный сустав в Санкт-Петербурге. Слышала, что в вашем центре можно пройти послеоперационную реабилитацию. Через сколько дней после операции протезирования сустава можно приступать к занятиям?»

Отвечает врач ЛФК и спортивной медицины Центра доктора Бубновского в Пскове Маргарита Иванько:

Заниматься можно и нужно с первого дня после операции, чтобы исключить мышечную атрофию. Послеоперационная реабилитация проводится еще на стационарном этапе (в больнице). После выписки и снятия швов можно и нужно расширить реабилитационные процедуры. Через неделю после снятия швов можно обращаться к нам в центр, чтобы получить реабилитацию уже на амбулаторном этапе.

Более того, чтобы предупредить возможные осложнения (тромбоз и вывих сустава), мы рекомендуем готовить мышцы еще до операции. Прохождение цикла занятий до замены сустава приводит к быстрейшей реабилитации и снижает риск отторжения импланта.

Узнать подробнее о занятиях и записаться на консультацию можно в Центре доктора Бубновского в Пскове (Псков, Иркутский переулок, 2) по телефону 797-003.

Возможны противопоказания, требуется консультация врача.

Напомним, с 25 марта по 2 апреля на сайте Псковской Ленты Новостей проходит онлайн-конференция «Встречай весну без боли», посвященная тематике здоровья позвоночника, суставов и всего костного скелета. От чего могут болеть коленные суставы? Как исправить осанку у школьника? Где в центре Пскова можно сделать лечебный массаж после работы? Как избежать вирусных заболеваний? Головные боли, хроническая усталость, повышенное давление, боли в плече и шее? Как восстановиться после травмы? Как подготовиться к эндопротезированию? Где реабилитироваться после операций?

На эти и другие вопросы читателей ПЛН отвечают эксперты Центра доктора Бубновского в Пскове.

Задавайте любые вопросы о здоровье позвоночника, суставов и всего костного скелета

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