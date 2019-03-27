Межрегиональный форум ВСМС пройдет сегодня в Пскове

Межрегиональный форум Всероссийского Совета местного самоуправления пройдет сегодня, 29 марта, в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, он будет посвящен теме «Вовлечение граждан в решение вопросов местного значения. Благоустройство села».
Участие в форуме примут губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава города Пскова Иван Цецерский, депутаты Государственной Думы РФ, представители законодательной власти, главы районов, городских и сельских поселений Псковской области, представители общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.
На форуме планируется затронуть следующие темы:
В официальную программу форума включены несколько «псковских» докладов. Так, глава города Пскова Иван Цецерский представит доклад на тему «Благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках проекта «Городская среда», а глава Островского района Дмитрий Быстров и его первый заместитель Юлия Колпинская - об успешных практиках благоустройства поселений Островского района. Об участии молодежи в решении вопросов благоустройства на селе расскажет председатель Псковского регионального отделения Российского союза сельской молодежи Людмила Савельева.
Добавим, перед началом работы форума будет работать выставка успешных муниципальных практик.