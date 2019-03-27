Общество

В Псковской области принят закон «О реализации переданных полномочий РФ по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки»

На 31-й сессии Псковского областного Собрания депутатский корпус принял закон «О реализации переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного парламента, новый закон систематизирует и уточняет порядок исполнения Собранием депутатов, губернатором области, администрацией области и органом исполнительной власти области в сфере социальной поддержки переданных государственных полномочий РФ по предоставлению отдельным категориям граждан льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставлению жилья, денежных компенсаций и выплат. Речь идёт о ветеранах и инвалидах, а также гражданах, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и аварии на производственном объединении «Маяк».

Принятый нормативный правовой акт не меняет порядок, объём и форму предоставления гражданам мер социальной поддержки. В отдельной статье закона чётко прописано, что принятие данного закона не является основанием для пересмотра установленных мер социальной поддержки.