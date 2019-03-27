Общество

Единовременные выплаты медработникам и учителям, прибывшим на работу в сельской местности, освободят от НДФЛ - поручение Путина

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в законодательство, освобождающие от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) единовременные выплаты медицинским работникам и учителям, работающим в сельской местности.

Как сообщает «Интерфакс», поручения опубликованы на сайте Кремля по итогам обсуждения этого вопроса на совещании с членами правительства 27 февраля.

В частности, до 30 апреля в налоговое законодательство РФ должны быть внесены изменения, освобождающие от НДФЛ «доходы в виде единовременных компенсационных выплат врачам и фельдшерам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты и рабочие поселки». От уплаты НДФЛ должны быть освобождены выплаты указанным категориям, полученные ими с 1 января 2018 года.

Кроме того, к 1 декабря в законодательство должны быть внесены изменения, освобождающие от НДФЛ единовременные выплаты учителям в рамках программы «Земский учитель».