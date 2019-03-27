Общество

Порхович получил 240 часов обязательных работ за повторное вождение в нетрезвом виде

Прокуратурой Порховского района поддержано государственное обвинение в отношении местного жителя, который обвинялся в совершении преступления - управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение закона.

Установлено, что в октябре 2018 года подсудимый, находясь в состоянии опьянения, двигался на автомобиле по Порхову, был остановлен сотрудниками ГИБДД и отстранен от управления транспортным средством. По результатам проведенного освидетельствования установлена концентрация этилового спирта в размере 1,596 мг/л.

Подсудимый полностью признал себя виновным и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

Суд признал его виновным в совершении преступления, и назначил наказание в виде обязательных работ в размере 240 часов с лишением водительских прав на срок 1 год 6 месяцев.