Общество

В Опочке провели квест для школьников в честь Исаака Кикоина

В гимназии им. А.Д. Петрова в Опочке прошла квест-игра, посвященная юбилейной дате со дня рождения известного физика-экспериментатора, руководителя работ по разделению изотопов урана Исаака Кикоина, сообщили Псковской Ленте Новостей в гимназии.

В квесте участвовали учащиеся 8 – 10 классов, которые разделились на две команды «Атомы» и «Звезда по имени солнце». Задача каждой команды была найти, используя карту, исторически важные места в городе Опочка, ответить на вопросы и получить интересную информацию о каждом объекте.

В ходе мероприятия ребята побывали на таких исторических местах, как почтовая станция, построенная по образцовому проекту 1843 года, парк Победы, который в 2017 году в рамках проекта «Городская среда» полностью благоустроен и сейчас является одним из главных мест отдыха жителей и гостей Опочки. Также посетили дом купца Афонского, гранитный памятный бюст Т.П. Калнина, памятную доску шахматисту А.Д.Петрова, размещенная на краеведческом музее и другие не менее важные исторические объекты.

По итогам мероприятия директор гимназии вручил благодарственные письма и диплом победителя команде «Атомы».

Напомним, Исаак Кикоин довольно долгое время жил в Опочке, а его отец работал учителем математики и латинского языка в реальном училище.