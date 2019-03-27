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Общество

Обсуждение эффективности работы ТОС организовала «Единая Россия» в Островском районе

28.03.2019 17:37|ПсковКомментариев: 2

Эффективность территориального общественного самоуправления и перспективы развития движения обсудили в Островском районе. Очередную встречу, посвященную созданию ТОС, провел депутат Госдумы, член фракции «Единой России» и президиума Генсовета партии Александр Козловский, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

«В настоящее время в Псковской области действует 21 ТОС. В нынешнем году планируется создать еще 20 самоуправлений. Отмечу, что ТОСы — это не конкуренты органам исполнительной власти на местах, а помощь им в более грамотном управлении и эффективном распределении ресурсов. Это возможность активным гражданам поучаствовать в непосредственных работах по развитию территории, закрыть первоочередные проблемные вопросы с помощью грантовых средств», - начал разговор парламентарий и отметил, что накануне беседы на эту тему состоялись также в Опочецком и Красногородском районах.

Сегодня о формах федеральной и региональной поддержки инициаторов создания ТОСов проинформировали руководство района и города Острова, глав сельских поселений и представителей общественности.

«Главное и основное, чтобы ТОС был жизнеспособен, и его деятельность не была рассчитана на реализацию всего лишь одного проекта. Инициатива граждан должна быть направлена на постоянную работу по развитию своего жизненного пространства в определенной сфере. В принципе никаких сложностей в плане создания и организации ТОСов нет, тем более, что есть разные формы существования. В свою очередь мы готовы оказать любую консультативную помощь активным жителям любой территории. По всем вопросам можно обращаться в областное управление и лично ко мне», - сообщил собравшимся заместитель начальника Управления внутренней политики - начальник отдела местного самоуправления Вячеслав Коркин.

Об опыте практической работы ТОС в северной столице области рассказал заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович: «В нашем городе сложилась особая форма организации ТОСов - институт общественных советников главы города. Практика показала, что такое объединение людей стало не только голосом народа, но и эффективным помощником местной власти. Это принципиальный и более ответственный подход к управлению процессами жизнедеятельности территори. ТОС в Великих Луках – это своего рода инициатор «добрых дел» в сфере благоустройства города и проведения досуга среди жителей многоквартирных домов. При этом люди привлекаются к формированию планов по развитию города, активно высказывают свои мнения, вносят предложения, контролируют ход приемки выполненных работ по асфальтированию улиц и благоустройству общественных зон».

В свою очередь жительница микрорайона «Остров-3» Валентина Шарыгина поделилась проблемами, с которыми сталкиваются активные жители военного городка при реализации инициатив по благоустройству своей территории. Комментируя ситуацию, Козловский посоветовал ускорить мероприятия по созданию ТОС, оформить и подать заявку на соответствующий грант, после чего уже можно рассчитывать на финансовую поддержку и в рамках действующего законодательства провести определенные работы по благоустройству.

Свои вопросы по созданию и деятельности ТОСов задали и многие другие участники встречи. Ответив на каждый из них, Козловский заключил: «Чувствуется, что люди в Островском районе по-настоящему заинтересованы в улучшении жизни на своих территориях. Мы с коллегами и дальше будем продолжать работу по популяризации создания ТОСов, посещать районы, рассказывать людям, представителям органов местного самоуправления, главам районам о том, в чём польза этой практики».

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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