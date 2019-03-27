Общество

За счет областных средств в 2019 году построят пожарный пост в гдовском поселке Ямм

Рабочую встречу со cтатс-секретарeм - заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексеем Серко провел в четверг, 28 марта, губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В ней также приняли участие начальник Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин и начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, участники встречи обсудили вопросы подготовки к проведению в Пскове в июне этого года 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени и обеспечения в этот период безопасности на территории региона, а также аспекты модернизации материально-технической базы регионального ведомства.

Алексей Серко рассказал, что в рамках своего рабочего визита он побывал в местах расположения сил и средств Главного Управления МЧС по Псковской области и оценил их состояние, возможности и готовность к крупному событию. «Принято решение об усилении группировки спасателей и переброске дополнительных единиц техники. Надеюсь, что задолго до июня, управление будет готово к масштабному фестивалю», - сообщил замглавы МЧС.

В ответ Михаил Ведерников поблагодарил Министерство по чрезвычайным ситуациям и его руководителя Евгения Зиничева за конструктивное сотрудничество и поддержку Псковского региона. «После встречи с Евгением Николаевичем все вопросы оперативно решаются, все достигнутые договоренности четко отрабатываются», - сказал Михаил Ведерников.

В частности, в начале июня в Псковской области планируется проведение совместных с ФСБ, Росгвардией и МЧС межведомственных учений, в рамках которых будет отработано межведомственное взаимодействие в условиях массовых мероприятий. По мнению Губернатора, учения будут полезны обновленному корпусу Глав муниципалитетов и Администрации области, а также в свете подготовки к Ганзейским дням.

Со своей стороны, Алексей Серко пообещал Михаилу Ведерникову оказать всю возможную помощь и поддержку в этих и других вопросах.

В продолжение встречи стороны рассмотрели вопросы финансирования капитального ремонта зданий ГУ МЧС России по Псковской области и строительства здания Центра управления в кризисных ситуациях. Михаил Ведерников также проинформировал Алексея Серко о строительстве в 2019 году отдельного пожарного поста в поселке Ямм Гдовского района за счет средств областного бюджета. В рамках госпрограммы на эти цели предусмотрено 14,6 млн рублей на возведение здания и порядка 11 млн рублей на приобретение двух пожарных автомобилей. Это позволит обеспечить пожарную безопасность порядка 4,5 тыс населения, проживающего в радиусе 20 км от поселка.