Общество

Учащиеся Себежской детской школы искусств приняли участие в фестивале «Белорусские узоры»

С 22 по 27 марта состоялась поездка учащихся Себежской детской школы искусств в столицу республики Беларусь – Минск. В рамках проекта «Салют Талантов» там прошел VIII Международный творческий фестиваль-конкурс «Белорусские узоры», сообщили Псковской Ленте Новостей в Себежской ДШИ.

Себежскую детскую школу искусств на этом конкурсе представили младшая группа Народного самодеятельного коллектива детского хореографического ансамбля «Рассыпуха», ансамбль мальчиков «Недотепы», которыми руководят заслуженный работник культуры Российской Федерации Лариса Изотова и Сергей Изотов, костюмер – Ольга Колесник и солистки Образцового художественного коллектива детской эстрадной группы «Маленькая компания» Анна Яковлева и Анастасия Кривошеева (преподаватель заслуженный работник культуры Российской Федерации Наталья Федотова).

На сцене концертного зала ДК «Железнодорожников» выступили более 750 юных талантов из Северодвинска, Дзержинска, Тулы, Липецка, Твери, Санкт-Петербурга, Воскресенска, Пензы, Калининграда, Якутска, Калуги, Ижевска, Нижнего Новгорода, Самары, Сыктывкара, Казахстана (Павлодар), Беларуси (Гродно, Слуцк, Смиловичи, Минск).

В состав жюри вошли народные и заслуженные артисты, заслуженные деятели культуры, преподаватели творческих заведений, известные театралы, хореографы и музыканты из Республики Беларусь.

«Рассыпуха» представила на суд жюри и зрителей «Смоленский гусачок» и танец Себежского района Псковской области «Лентяй». По результатам конкурса хореографическому ансамблю вручен диплом лауреата I степени и специальный диплом за сохранение народных региональных традиций и фольклора.

Ансамбль мальчиков «Недотепы» выступал на конкурсе со своей визитной карточкой – шуточным танцем «Недотепа» (солист Артем Гоцуляк) и так же как «Рассыпуха» стал обладателем диплома лауреата I степени.

После выступлений состоялся круглый стол для преподавателей-хореографов, который провели члены жюри. Столь маститые хореографы отметили, что танцевальные номера в исполнении и «Рассыпухи» и ансамбля мальчиков оставили у жюри прекрасное впечатление.

Яркие постановки, со вкусом подобранная музыка, грамотно сшитые костюмы и артистизм юных танцоров покорили не только членов жюри, но и весь зрительный зал.

У солисток «Маленькой компании» Анны Яковлевой и Анастасии Кривошеевой выступление на конкурсе было также успешным. Аня с песней «На заре, на зореньке» стала лауреатом I степени, а Настя, исполнив знаменитую «Золушку», стала обладателем диплома лауреата II степени.