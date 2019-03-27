Общество

Ученые открыли механизм, позволяющий клеткам противостоять развитию патологий

Ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук (ИТЭБ РАН) открыли механизм, который позволяет клеткам избегать одной из главных патологий митохондрий - энергетических станций клеток, полученные данные помогут усовершенствовать терапевтические подходы к лечению онкологических заболеваний. Как пишет ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте РАН, опубликованном в четверг.

«Энергетические станции клеток - митохондрии - должны работать бесперебойно. Но их гармония порой нарушается, что ведет к разным патологиям: от ишемической болезни сердца до нейродегенеративных процессов. Ученые из ИТЭБ РАН выяснили, как клетки избегают одной из главных митохондриальных катастроф: необратимого открытия неспецифической кальций-зависимой поры», - говорится в сообщении. Отмечается, что работа поддержана грантом Российского научного фонда.

В митохондриях, как говорится в сообщении, эта пора обеспечивает проводимость мембран. В нормальных условиях через мембраны проходят только те ионы или энергетические субстраты, которые нужны митохондриям или клетке. Открывание поры может привести к тому, что митохондрия выбрасывает накопившиеся токсические соединения. Если их уровень слишком высок, то пора открывается необратимо. Если она открывается во многих митохондриях, то клетка погибает.

Механизмы регуляции неспецифической поры активно изучаются уже несколько десятков лет. Однако эффективных ее блокаторов до сих пор не разработано. Ученым из ИТЭБ РАН удалось обнаружить новый механизм регуляции поры, который происходит за счет нуклеотидов NADH и NAD, участвующих в процессах утилизации питательных веществ в клетке.

«Они способны мощно подавлять открывание поры в митохондриях, блокируя выброс ионов кальция, тем самым спасая соседние митохондрии и защищая клетки. Данный механизм объясняет высокую устойчивость митохондрий к индукции поры в живых клетках в нормальных условиях и снижение этой устойчивости в патологических состояниях», - сказал старший научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН Алексей Круглов, слова которого приводятся в сообщении.

Ученые считают, что полученные ими данные позволят разработать совершенно новые стратегии и фармакологические препараты для подавления нежелательного открывания поры в здоровых клетках органов и тканей, а также при патологиях. С другой стороны, способность контролировать и ослаблять защиту митохондрий в ненужных или опасных клетках поможет усовершенствовать терапевтические подходы к лечению онкологических заболеваний, добавили в ИТЭБ РАН.