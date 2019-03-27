Общество

Суд обязал вернуть псковичке деньги, отданные «за красоту»

Около 60 тысяч рублей по суду должны вернуть псковской клиентке центра «Эйфория». Псковичка взяла в кредит 40 тысяч рублей, чтобы стать моложе, худее и красивее, однако ни результаты, ни качество предоставленных услуг ее не устроили. С помощью организации по защите прав потребителей «Наше право» женщина подала в суд, в процессе также участвовали представители Роспотребнадзора.

«Итог - пострадавшей должны выплатить 40 тысяч рублей, которые она взяла в кредит, а также компенсацию морального вреда и штраф, всего около 60 тысяч рублей», - сообщил ЦДИ руководитель «Нашего права» Александр Алексеев.

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