Общество

Об опасности сжигания мусора рассказали жителям стругокрасненских деревень Хредино и Лудони

28 марта сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам в целях обеспечения пожарной безопасности, а также в рамках профилактической операции «Лето» в деревнях Хредино и Лудони Стругокрасненского района проведен рейд по соблюдению требований пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, особое внимание уделено уборке территорий приусадебных участков, сжиганию мусора, разведению костров, использованию открытого огня, а так же правилам пользования (эксплуатации) электроприборов, электрооборудования и газового оборудования в быту.

Также в д. Хредино проведена встреча с настоятелем храма св. Флора и Лавра и медицинским персоналом ВОП «Хредино» по поводу организации и проведения бесед с прихожанами и пациентами ВОП по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности.