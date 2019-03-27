Общество

Роспатент предлагает дать разработчику право самостоятельно реализовать свое изобретение на рынке, если этого не сделал его работодатель

Роспатент готовит законопроект о служебных изобретениях, чтобы заинтересовать креативных сотрудников предприятий активно заниматься внедрением собственных идей.

«Автор изобретения тогда охотнее занимается внедрением своих разработок, когда он в этом материально заинтересован. Сейчас такой заинтересованности у автора нет. Он, как правило, даже не является патентообладателем, поскольку результаты его интеллектуальной деятельности принадлежат работодателю», - заявил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев в интервью «Российской газете».

Он подчеркнул, что «нужно прямое стимулирование».

«Мы готовим законопроект о служебных изобретениях, где будут перечислены все стимулы для изобретателя, чтобы он мог максимально активно включиться в работу по внедрению изобретения», - сообщил глава Роспатента.

«Самое главное: мы хотим закрепить за автором долю в доходах, которые будут получены с использованием его изобретения. Кроме того, изобретателю планируется дать право самостоятельно реализовать свое изобретение на рынке, если его работодатель не сделал этого в течение трех-четырех лет», - рассказал Г.Ивлиев.

Он назвал налаживание «мостов» между наукой и реальным сектором экономики «важной самостоятельной проблемой».

«Одно дело - запатентовать разработку и совсем другое - реализовать ее в производстве. Нужно вводить экономическое, налоговое стимулирование для предприятий, внедряющих запатентованные научные разработки отечественных изобретателей, поддерживать их на государственном уровне. Не случайно в указе президента появилось требование создать центры трансфера технологий, которые свяжут науку с производством. Ключевое звено здесь - повышение квалификации всех сторон процесса», - считает глава Роспатента.