Общество

Власти отложили запуск новой системы накопительной пенсии

Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок. Об этом «Известиям» сообщили несколько источников, близких к правительству, администрации президента и Центробанку.

Решение было принято после «закрытого» всероссийского опроса населения, проведенного ВЦИОМ по заказу АП. Реакция россиян оказалась негативной, рассказал «Известиям» источник, знакомый с результатами исследования.

По его словам, люди еще не оправились от потрясения, связанного с повышением пенсионного возраста, и все реформы в этой области воспринимают с неодобрением.

Собеседник «Известий», близкий к АП, указал, что, в принципе, в администрации президента не против введения системы ИПК, просто сейчас этот шаг там считают несвоевременным.

Источник «Известий», близкий к Центробанку и знакомый с ходом обсуждения, отметил, что систему принимать надо, «но в этом году, по крайней мере до сентября, никаких подвижек в этом вопросе однозначно не будет».