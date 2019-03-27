Общество

В Пскове посудомойщик в среднем зарабатывает 14 тыс. рублей в месяц

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты посудомойщиков в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, посудомойщик в этом городе в среднем получает 14 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 26 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге - 21 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 16 000 рублей, Великий Новгород, Смоленск - 14 000 рублей, Ленинградская область - 18 000 рублей в месяц.