Общество

Роскачество подготовило новый ГОСТ на детские смеси

Роскачество разработало новый ГОСТ, в котором прописало методики проверки качества сухих молочных смесей для детского питания и требования к составу, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Причиной разработки новых стандартов стало проведенное Роскачеством в конце 2018 года исследование. Оно подтвердило, что в большинстве случаев маркировка товара не соответствует заявленному составу продукта.

«Фактические концентрации микроэлементов и витаминов могут отличаться от заявленных, - сказала «Известиям» заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. - Смеси, где обозначено большее содержание кальция или витамина С, могут на поверку не оказаться таковыми».

Новый свод правил Роскачества устанавливает повышенные и более детальные требования к продукции для того, чтобы смеси по составу были приближены к грудному молоку. Они будут распространяться также и на импортную продукцию.

Также документ включает и способы контроля нормативов - аналогичные старому стандарту лабораторные испытания, в ходе которых можно использовать строго определенные химические компоненты и необходимую посуду.