Общество

За услугами Кадастровой палаты и Росреестра псковичи могут обращаться в МФЦ

Кадастровая палата по Псковской области информирует о том, что многофункциональный центр обладает полномочиями заверять бумажные документы, подготовленные в Кадастровой палате в электронном виде. Сотрудники МФЦ наделены этими полномочиями в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации №250 от 18.03.2015.

Каждому заявителю, обратившемуся в офис многофункционального центра, будет выдан бумажный документ, подготовленный и заверенный сотрудниками МФЦ.

Плата за составление, заверение и выдачу гражданам выписок на бумажном носителе из информационных систем, в дополнение к плате, установленной законодательством Российской Федерации, многофункциональным центром не взимается.

Составление и выдача заявителям экземпляра электронного документа на бумажном носителе, а также составление и выдача выписки из информационной системы, осуществляется на основании запроса о предоставлении государственной услуги.

Обращаем внимание на то, что срок оказания услуги значительно сокращается и может составлять до 1 часа!

При подготовке выписки на бумажном носителе многофункциональный центр обеспечивает: неизменность информации, полученной из соответствующей информационной системы; проверку действительности электронной подписи лица, подписавшего электронный документ, полученный МФЦ из Кадастровой палаты, а также заверяет выписки из соответствующей информационной системы с использованием печати многофункционального центра.

В заверенных документах будет содержаться информация о наименовании информационной системы органа, предоставляющего услуги, из которой получены сведения; реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи, лица, подписавшего электронный документ, полученный МФЦ по результатам предоставления государственных услуг, оказываемых Росреестром; наименовании и адресе МФЦ, выдавшего соответствующую выписку на бумаге; ФИО уполномоченного сотрудника, дата и время составления экземпляра, оттиск печати МФЦ.

Внимание! Документы в бумажном виде, заверенные сотрудниками МФЦ, подготовленные и направленные Кадастровой палатой, признаются равнозначными.