Общество

Открытие в магазина в жилом доме на Рокоссовского в Пскове признано незаконным

Прокуратурой города Пскова проведена проверка по обращению собственника жилого помещения в доме № 1 по улице Рокоссовского в Пскове по вопросам законности перевода квартиры на 1 этаже данного дома в нежилое помещение с целью организации магазина, фальсификации протокола общего собрания собственников помещений дома.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Псковской области, в ходе проверки установлено, что согласно протоколу общего собрания собственников указанного жилого дома от 1 августа 2016 года ими дано согласие на уменьшение общедомового имущества в связи с переводом квартиры в нежилое помещение с целью организации магазина и устройством отдельного входа в магазин, а также на пользование частью земельного участка для обустройства крыльца в помещение магазина.

Вместе с тем в нарушение требований статьи 36, 40, 45 Жилищного кодекса Российской Федерации согласия всех собственников помещений в доме № 1 получено не было, порядок созыва и проведения общего собрания не соблюден, ряд подписей в протоколе выполнены не собственниками помещений.

По факту подделки подписей в указанном протоколе общего собрания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое находится в производстве органа предварительного расследования.

Учитывая изложенное, прокурор города Пскова обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконным решения общего собрания собственников жилого дома от 1 августа 2016 года. Псковский городской суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск. Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решение суда признано законным и обоснованным.

Исполнение судебного акта находится на контроле в прокуратуре города Пскова.