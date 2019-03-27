Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Резиновая обувь для города
Трэш и трепет!
Скандалы, интриги, расследования
Телефон прямого эфира 56-73-72
Чувство обманутого налогоплательщика
Сначала сделай, а потом критикуй!
Сами виноваты!
Псковичи о «Несвятых святых»
 
 
 
ещё Общество 27.03.2019 14:211 Имена выдающихся личностей, связанных с историей Пскова, будут увековечены в названиях улиц 29.03.2019 11:530 Законопроект о штрафах для работодателей, которые ограничивают граждан в выборе зарплатного банка, поступил в Госдуму РФ 29.03.2019 11:480 «Неделя экологии» завершится субботником в пункте передержки для бездомных животных 29.03.2019 11:380 Опубликован план проверок госинспекции труда в Псковской области в апреле 29.03.2019 11:300 Межрегиональный форум Всероссийского Совета местного самоуправления открылся в Пскове 29.03.2019 11:162 Информационный центр «Титан-Полимер» ведет прием резюме
 
 
 
Самое популярное 26.03.2019 11:018 Интерактив: Куда пропал двухлетний ребенок из квартиры алкоголика? 26.03.2019 15:582 Псковские роженицы высказали претензии к новому перинатальному центру 26.03.2019 14:221 Весна в Пскове начнется уже в эти выходные 27.03.2019 10:305 Конфликт интересов 26.03.2019 13:590 Вышедший из колонии националист Дацик избил своего 14-летнего сына
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 апреля

29.03.2019 10:22|ПсковКомментариев: 0

Социальные пенсии и ряд государственных выплат в России с началом апреля подрастут - коснется это в первую очередь льготников, в том числе сирот, инвалидов, ветеранов боевых действий и членов семей солдат и офицеров, погибших на военной службе. Кроме того, молодых людей призывного возраста ждет начало весеннего призыва (он продлится до середины лета), а автомобилистов - очередное обновление процедуры оформления полиса ОСАГО. Подробнее об этих и других нововведениях - в традиционном материале «Известий».

Индексация социальных пенсий

В начале апреля в стране произойдет очередная индексация пенсий - она коснется тех, кто получает социальные пенсии и государственные выплаты, в том числе граждан с инвалидностью, членов семей военнослужащих, детей-сирот, ветеранов и участников боевых действий, а также лиц, пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф.

Коэффициент индексации социальных пенсий был утвержден правительством в конце марта (документ доступен на портале правовой информации) и составит 1,02.

В результате ежемесячные выплаты инвалидам I группы вырастут на 207 рублей для взрослых и на 248 рублей - для детей (до 10,5 тыс. рублей и 12,6 тыс. рублей соответственно).

Кроме того, на 207 рублей увеличатся пенсии детям, потерявшим родителей, или тем, чьи родители остались неизвестны, а также детям-инвалидам II группы (до 10,5 тыс. рублей во всех случаях). Несовершеннолетние и студенты в возрасте до 23 лет, потерявшие одного из родителей, будут получать на 103 рубля больше (ежемесячные выплаты составят 5,2 тыс. рублей).

Также на 207 рублей увеличатся выплаты членам семей призывников, погибших из-за военной травмы при прохождении службы (до 10,5 тыс. рублей) и на 155 рублей (до 7,9 тыс. рублей) - тем, чей близкий скончался во время прохождения службы от болезни.

Кроме того, на 103 рубля - до 5,2 тыс. рублей, - вырастут социальные пенсии по старости (претендовать на них могут мужчины в возрасте от 65 лет и женщины в возрасте от 60 лет, по той или иной причине оставшиеся без страховых пенсий).

Ветераны Великой Отечественной войны, которые являются инвалидами I группы, как и чернобыльцы, будут получать на 259 рублей больше (пенсия вырастет до 13 тыс. рублей). Для ветеранов, имеющих II и III группы инвалидности, прибавка будет меньше - 207 и 155 рублей (увеличение пенсий до 10,5 и 7,9 тыс. рублей соответственно).

Среди других категорий, которые ждет увеличение выплат, - инвалиды (взрослые и дети) II и III групп, жители блокадного Ленинграда, граждане, пострадавшие вследствие техногенных и радиационных катастроф, те, кто проживает в зоне радиоактивного загрязнения, и те, кто получает материальные выплаты за заслуги перед Отечеством или работу в ядерном комплексе страны.

Всего, как ожидается, повышение затронет около 4 млн граждан.

Начало весеннего призыва

С 1 апреля в России, как обычно, начинается весенний призыв на срочную службу в армии. Продлится он чуть больше 100 дней - до 15 июля.

Призыву, как и раньше, подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, признанные годными по состоянию здоровья, служба для них продлится 12 месяцев. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает несколько категорий граждан, которым положена отсрочка, включая студентов и учащихся, тех, кто был признан временно негодным по состоянию здоровья, родителей-одиночек, воспитывающих детей без матери, родителей детей-инвалидов в возрасте до трех лет и тех, кто ухаживает за тяжело больными близкими родственниками, нуждающимися в опеке, в случае если больше нужный уход обеспечить им никто не может.

Полный список тех, кто не подлежит призыву в армию или может воспользоваться временной отсрочкой, доступен на сайте министерства обороны.

Учащимся, которые в середине лета планируют завершить образование, стоит помнить, что положенная им отсрочка будет действовать до конца августа, поэтому под этот призыв они в любом случае не попадают.

Однако в последние годы возникали сложности, связанные с тем, что действующий закон дает право лишь на одну отсрочку для получения высшего образования. После того как в российских вузах было введено деление на бакалавриат и магистратуру, некоторые магистранты (особенно в случае, если они оканчивали школу уже после наступления призывного возраста, то есть воспользовались сразу двумя отсрочками) не смогли получить дополнительную отсрочку для завершения курса.

Законопроект, по которому призывники, которым 18 лет исполнилось еще до выпуска из школы, смогут претендовать на третью «образовательную» отсрочку, сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Кроме того, если документ будет принят, отсрочку (сроком на один год) смогут получить и слушатели подготовительных курсов при государственных вузах, в случае если они учатся на бюджете и поступили на подготовительное отделение в год окончания школы. Однако пока эти поправки в силу не вступили.
Больше информации о страховых рисках…

Кроме того, с начала апреля при оформлении полиса страхования жизни россиянам должны будут предоставлять больше информации еще до заключения договора.

Центробанк обязал страховщиков и их агентов рассказывать клиентам об основных рисках, связанных с приобретением такого полиса, и наиболее важных условиях договора.

Это следует из указания регулятора, которое в конце марта зарегистрировал Минюст.

Инвестиционное страхование жизни - это программа накопительного страхования, которую предлагают многие отечественные банки. Взнос клиента вкладывается частично в высокодоходные инвестиционные инструменты (связанные с повышенными рисками) и частично в более безопасные (но и менее доходные) инструменты.

Потенциально, в том числе при благоприятной ситуации на рынке, такие инвестиции могут принести существенную прибыль - именно это нередко привлекает потребителей.

Однако многие из них, оформляя договор, не понимают, что такой результат является возможным, но не гарантированным и в итоге доход вовсе может оказаться нулевым. А многие продавцы таких услуг при оформлении договора, в свою очередь, этот момент не проясняют.

«Сейчас продавцы зачастую не раскрывают все особенности предлагаемых продуктов, что приводит к завышенным ожиданиям клиентов. Особенно эта проблема актуальна для инвестиционного страхования жизни, которое многие граждане воспринимают как альтернативу банковскому вкладу», - цитирует сайт Центробанка слова директора департамента страхового рынка Банка России Филиппа Габунии.

По новым правилам, во-первых, страховщики и их агенты до заключения договора должны будут в обязательном порядке прояснять, что высокая доходность по такой программе не является гарантированной.

Кроме того, они должны будут рассказать о возможностях (и порядке) возврата денежных средств, в случае если клиент захочет расторгнуть договор, а также о принципах начисления инвестиционного дохода при приобретении полиса инвестиционного страхования жизни в целом.

Еще один важный момент - средства, вложенные по программе инвестиционного страхования жизни, не являются банковским вкладом, а значит, не подлежат страхованию через Агентство страхования вкладов (АСВ). Об этом компании тоже должны будут рассказать клиентам.

Помимо этого, страховщики должны будут подробно объяснять, как именно планируется распоряжаться средствами: в том числе о том, сколько пойдет на собственно инвестиции, а сколько - на покрытие расходов страховой организации и выплату комиссии посреднику.

Информацию клиентам должны будут предоставлять в форме отдельной таблицы, которую подпишут обе стороны до заключения договора. При оформлении договора через интернет таблица должна быть предоставлена в электронном виде.

…и больше выбора при оформлении ОСАГО

Со 2 апреля несколько изменится процедура оформления полиса гражданского страхования для автомобилистов (ОСАГО).

Так, теперь при покупке полиса можно будет самостоятельно выбрать компанию-страховщика с помощью систем «Единый агент» (для покупки «бумажной» версии полиса) и «е-Гарант» (при покупке полиса онлайн).

В них будут представлены компании, имеющие лицензию на осуществление подобной деятельности. Ранее система назначала компанию - продавца полиса автоматически.

Также в рамках большой реформы системы ОСАГО, которая реализуется в стране не первый год, коэффициент бонус-малус (он предполагает надбавки в случае аварийного вождения и, наоборот, скидку при отсутствии ДТП, то есть напрямую влияет на стоимость полиса) для каждого водителя теперь будут устанавливать раз в год, 1 апреля, чтобы избежать путаницы при расчетах.

Рассчитывается коэффициент по итогам прошедших 12 месяцев, и, если за это время у вас не было аварий, значит, скорее всего, полис подешевеет (если же у водителя были ДТП, то, наоборот, подорожает). При этом если полис уже был оформлен до 1 апреля, то пересчитывать его стоимость не будут, просто эти изменения будут учтены в следующий раз.

Зато роста цен на топлива, скорее всего, ждать не стоит - заморозку цен в стране продлевают до июля. О том, что правительству удалось прийти к соглашению с нефтяниками, стало известно в конце марта.

Напомним, что действующее соглашение о заморозке цен истекало 31 марта. Решение продлить его еще на три месяца связано в том числе с введением нового механизма регулирования экспорта нефтепродуктов на территории стран ЕАЭС, поскольку изменения могут повлиять на розничные цены.

Обновление списка товаров со льготной ставкой НДС

Наконец, в начале апреля вступит в силу обновленный перечень товаров, для которых действует льготная ставка НДС в 10%.

В этот список входит большая часть продовольственных товаров - в том числе свежее мясо, птица и рыба, различные консервы, субпродукты, крупы, молоко и молочные продукты, - а также детские товары.

Теперь в списке появились, например, и корма для животных - их производители и компании, которые их импортируют из-за границы, также смогут платить пониженный налог.

Напомним, что в России с начала 2019 года базовая ставка НДС была повышена на 2% - до 20%. Обычных потребителей это напрямую не коснулось, поскольку налог на добавленную стоимость платят предприятия, однако косвенно повышение ставки на стоимость розничных товаров все-таки влияет - в том числе из-за увеличения расходов производителей и импортеров. Включение товаров в «льготный» список позволяет такие риски свести к минимуму.

Возможность его расширения обсуждалась с лета 2018 года, новый вариант перечня был утвержден правительством еще в начале 2019-го, однако вступит в силу только в апреле, с началом нового налогового периода для НДС. Одновременно в это время обновится бланк декларации по НДС, а также еще ряд документов, связанных с этим налогом, актуальных для юрлиц.

Фото: РИА Новости

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Госдуму внесли законопроект о возвращении сезонного перевода времени. Поддерживаете ли вы эту инициативу?
В опросе приняло участие 1966 человек
29.03.2019, 11:530 Законопроект о штрафах для работодателей, которые ограничивают граждан в выборе зарплатного банка, поступил в Госдуму РФ 29.03.2019, 11:480 «Неделя экологии» завершится субботником в пункте передержки для бездомных животных 29.03.2019, 11:380 Опубликован план проверок госинспекции труда в Псковской области в апреле 29.03.2019, 11:330 На 30 тысяч рублей оштрафован землевладелец в Псковской области
29.03.2019, 11:300 Межрегиональный форум Всероссийского Совета местного самоуправления открылся в Пскове 29.03.2019, 11:162 Информационный центр «Титан-Полимер» ведет прием резюме 29.03.2019, 11:140 Молодой пскович привлечен к ответственности за проникновение в жилой дом и кражу имущества 29.03.2019, 11:140 В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в хищении алкоголя
29.03.2019, 11:050 Путин не одобрил строительство высокоскоростной магистрали Москва - Казань 29.03.2019, 11:050 Дню театра будет посвящен новый выпуск программы «Дело Луначарского» 29.03.2019, 10:520 Выставка «Играем в театр» откроется в галерее «Цех» 29.03.2019, 10:400 В Пскове прошло заседание региональной антинаркотической комиссии
29.03.2019, 10:390 Руководитель Новосокольнического лесхоза получил штраф за нарушение трудового законодательства 29.03.2019, 10:380 Великолучанка получила 100 часов обязательных работ за мошенничество в сфере кредитования 29.03.2019, 10:350 В Пскове откроется выставка «Страшнее кошки зверя нет» 29.03.2019, 10:320 В Стругокрасненском районе лишили прав жителя с диагнозом параноидная шизофрения
29.03.2019, 10:250 Госдума погасит свет в «Час Земли» 29.03.2019, 10:230 Житель Пушкиногорского района незаконно спилил деревья и получил штраф более 140 тыс. рублей 29.03.2019, 10:220 Как изменится жизнь россиян с 1 апреля 29.03.2019, 10:170 В Новоржевском районе служащему незаконно предоставлена в собственность квартира
29.03.2019, 10:100 В ПсковГУ состоялись XI Филологические чтения 29.03.2019, 09:580 Контрактник, покинувший военную часть под Ржевом, найден мертвым - ЗВО 29.03.2019, 09:550 Псковский ПФР напоминает о порядке индексации пенсий пенсионерам, прекратившим работу 29.03.2019, 09:531 Открытие в магазина в жилом доме на Рокоссовского в Пскове признано незаконным
29.03.2019, 09:410 4 года строгого режима получил пушкиногорец за угон автомобиля и угрозы насилия его владелице 29.03.2019, 09:370 За услугами Кадастровой палаты и Росреестра псковичи могут обращаться в МФЦ 29.03.2019, 09:340 Фотовыставка «На грани» открылась в Псковском колледже искусств 29.03.2019, 09:300 В Пскове произошло тройное ДТП по вине пьяного водителя
29.03.2019, 09:240 Сержанта, сбежавшего из части с автоматом, ищут в Тверской области 29.03.2019, 09:200 Мину и ручную гранату обнаружили в Псковской области 29.03.2019, 09:090 Пластиковые трубы в поле у пыталовской деревни Малиновка пострадали от пожара 29.03.2019, 08:590 Название новой эры в Японии будет объявлено 1 апреля
29.03.2019, 08:550 Мотоциклист съехал в кювет в Псковском районе, пострадала пассажирка 29.03.2019, 08:511 Межрегиональный форум ВСМС пройдет сегодня в Пскове 29.03.2019, 08:480 Великолукские волонтеры помогают в подключении цифрового вещания 29.03.2019, 08:410 Три коллектива из Петербурга выступят на концерте «Доброго рока» в эту субботу в клубе TIR
29.03.2019, 08:250 Роскачество подготовило новый ГОСТ на детские смеси 29.03.2019, 08:140 В Пскове посудомойщик в среднем зарабатывает 14 тыс. рублей в месяц 29.03.2019, 08:070 Минтруд предложил доплачивать сотрудникам за неудобный график 29.03.2019, 07:530 Власти отложили запуск новой системы накопительной пенсии
28.03.2019, 22:5322 Люди бьются за «Титан» 28.03.2019, 22:410 Роспатент предлагает дать разработчику право самостоятельно реализовать свое изобретение на рынке, если этого не сделал его работодатель 28.03.2019, 22:201 Уроженец Таджикистана зарегистрировал земляков в разрушенном доме в Пскове 28.03.2019, 21:590 Обнаружен крадущий деньги вирус для Android
28.03.2019, 21:415 Интерактив: Когда вернут нормальные автобусы? 28.03.2019, 21:290 Жителя Пскова будут судить за нетрезвое вождение 28.03.2019, 21:140 Псковский форточник похитил деньги своей бабушки 28.03.2019, 21:040 Об опасности сжигания мусора рассказали жителям стругокрасненских деревень Хредино и Лудони
28.03.2019, 20:500 Пскович осужден за кражу из салона автомобиля видеорегистратора, антирадара и коньяка в подарочной коробке 28.03.2019, 20:260 Где псковским автомобилистам «переобуться в лето» и сколько это стоит 28.03.2019, 20:131 Жителя Хабаровского края осудили за убийство кота 28.03.2019, 20:020 Суд обязал вернуть псковичке деньги, отданные «за красоту»
28.03.2019, 19:410 Ученые открыли механизм, позволяющий клеткам противостоять развитию патологий 28.03.2019, 19:254 Псковский холдинг «НПН» отмечает сегодня 30-летие со дня основания 28.03.2019, 19:160 Дети из многодетных семей познакомились с работой Следственного комитета России по Псковской области 28.03.2019, 18:590 Банки и розничные компании приглашают в программу лояльности платежной системы «Мир»
28.03.2019, 18:517 Разум и чувства 28.03.2019, 18:420 В Пскове ищут очевидцев ДТП со смертельным исходом 28.03.2019, 18:350 Определены случаи получения денежных средств за билеты, возврат которых невозможен 28.03.2019, 18:220 В работе «Островской межрайонной больницы» выявлены грубые нарушения
28.03.2019, 18:120 Жаркий, весенний, наш: подводя итоги Фестиваля русской музыки в Пскове 28.03.2019, 18:111 В Острове уборка сугробов зимой осуществлялась с нарушениями 28.03.2019, 18:040 Учащиеся Себежской детской школы искусств приняли участие в фестивале «Белорусские узоры» 28.03.2019, 17:560 До плюс 14 градусов потеплеет завтра в Псковской области
28.03.2019, 17:490 В Опочке провели квест для школьников в честь Исаака Кикоина 28.03.2019, 17:373 Обсуждение эффективности работы ТОС организовала «Единая Россия» в Островском районе 28.03.2019, 17:290 Единовременные выплаты медработникам и учителям, прибывшим на работу в сельской местности, освободят от НДФЛ - поручение Путина 28.03.2019, 17:280 Депутаты Псковского областного Собрания отклонили законопроект о реформе «муниципального фильтра»
28.03.2019, 17:171 За счет областных средств в 2019 году построят пожарный пост в гдовском поселке Ямм 28.03.2019, 17:120 Депутаты регионального парламента отклонили закон о послаблениях для проштрафившихся водителей 28.03.2019, 16:561 Порхович получил 240 часов обязательных работ за повторное вождение в нетрезвом виде 28.03.2019, 16:331 Депутаты Псковского областного Собрания изменили порядок внесения наказов избирателей
28.03.2019, 16:287 «Дальневосточный гектар» стал доступен переселенцам без гражданства 28.03.2019, 16:201 Механизм ротации государственных гражданских служащих усовершенствуют в Псковской области 28.03.2019, 16:193 Идея въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам утопическая - эксперт 28.03.2019, 16:174 В Псковской области принят закон, который позволит многодетным семьям меньше платить за вывоз мусора
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.