Общество

Госдума погасит свет в «Час Земли»

Госдума в субботу подключится к акции «Час Земли», сообщили в нижней палате парламента.

«С 20:30 до 21:30 будет погашено освещение внешнего фасада здания на Охотном ряду. Исключение составит только подсветка Государственного флага России», - сообщает официальный сайт Госдумы в пятницу.

В Госдуме через участие в этой акции хотят привлечь внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты.

«Выключение света носит символический характер», - подчеркивается в сообщении.

В Госдуме обращают внимание на то, что сегодня «Час Земли» - самая массовая экологическая акция; в ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру в 188 странах, гаснет подсветка более 18 000 архитектурных памятников.