Общество

«Неделя экологии» завершится субботником в пункте передержки для бездомных животных

30 марта, в рамках «Недели экологии», организованной Псковским городским молодежным центром, пройдет субботник в пункте передержки для бездомных животных «Шанс». Участники субботника смогут помочь с уборкой территории пункта передержки и пообщаться с четвероногими друзьями, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Молодежного центра.

С собой необходимо иметь удобную рабочую одежку, обувь и резиновые перчатки.

Субботник пройдет 30 марта в 12.00 в пункте передержи «Шанс», по адресу: улица Советской Армии, дом 56б.