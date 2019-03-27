Общество

Информационный центр «Титан-Полимер» ведет прием резюме

С начала работы центра, который открылся 18 марта, в адрес предприятия «Титан-Полимер» поступило свыше 50 резюме от жителей Пскова и близлежащих сельских поселений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, соискатели обращаются по поводу трудоустройства не только в офис, но и на официальный почтовый ящик info@titan-polymer.ru, а также по телефону 333-099 и в сообществах ООО «Титан-Полимер» в социальных сетях.

«К нам обращаются люди самых разных профессий, - комментирует технолог «Титан-Полимер» Сергей Юруть, который ведет прием посетителей в информационном центре вместе с коллегами. - Псковичей интересуют вакансии инженеров, механиков, бухгалтеров, экономистов, лаборантов, энергетиков и другие специальности».

По предварительной статистике, мужчины интересуются работой чаще, чем женщины, а 90% от общего числа соискателей - составляют люди с высшим образованием.

Напомним, что штатным расписанием завода «Титан-Полимер» предусмотрено не менее 500 рабочих мест. При этом предполагается, что около 300 человек будут работать на производстве БОПЭТ-пленок - это и рабочие профессии (включая аппаратчиков операторов производств, лаборантов, слесарей, электромехаников), и инженерно-технические работники, и менеджеры по снабжению, логистике и сбыту готовой продукции, а также инженеры КИП, IT-специалисты и представители других профессий. Еще 200 человек будут трудоустроены при реализации проекта по выпуску ПЭТ. При наборе персонала приветствуются жители из Псковской области и близлежащих регионов.

Отметим, что после прохождения экспертиз и получения разрешительных документов проекту «Титан-Полимер» потребуются услуги строительных подрядных организаций, о выборе которых будут объявлен дополнительный конкурс.

В ближайшее время с полным перечнем вакансий можно будет познакомиться на сайте http://titan-polymer.ru

Оставить свои резюме можно в Информационном центре ООО «Титан-Полимер» (ул. Ленина, 17, 3 этаж), либо направив его на электронный адрес info@titan-polymer.ru или заполнив специальную форму на сайте компании.