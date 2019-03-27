Общество

Межрегиональный форум Всероссийского Совета местного самоуправления открылся в Пскове

Межрегиональный форум Всероссийского Совета местного самоуправления открылся в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, он посвящен теме «Вовлечение граждан в решение вопросов местного значения. Благоустройство села».

Для участия в форуме в Псков прибыли представители семи федеральных округов: депутаты Государственной Думы РФ, представители законодательной власти, главы районов, городских и сельских поселений Псковской области, представители общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.

Перед началом работы форума участников поприветствовал на Псковской земле глава города Пскова Иван Цецерский. «Сегодня нам доверено принимать форум ВСМС. Мы сделали все, чтобы он прошел комфортно. Тема заявлена важная, приятно, что в ее обсуждении примут участие первые лица страны, курирующие проекты благоустройства», - отметил он.

Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова поприветствовала участников форума от имени региональной власти. По ее словам, сегодняшнее мероприятие - хорошая возможность понять, какой вклад каждый может внести в формирование комфортной среды, и подчеркнула важность привлечения к этой работе граждан. «Темы, заявленные для обсуждения, актуальны и для Псковской области. В течение года мы должны были усилить работу по созданию ТОСов. На сегодня в регионе создан 21 ТОС, будут созданы еще 20. На грантовую поддержку территориального общественного самоуправления из областного бюджета в этом году выделено 3,5 млн рублей», - рассказала Елена Тимашова, добавив, что к работе по формированию комфортной среды планируется привлекать возможности социально ориентированных НКО.

Затем форум продолжился в формате докладов. Как было отмечено, в России сегодня насчитывается 18 тыс сельских поселений численностью населения 40 млн человек.

На форуме планируется затронуть следующие темы:

Актуальные вопросы и механизмы поддержки участия граждан в решении вопросов местного значения. Региональный и муниципальный опыт

Актуальные вопросы участия территориального общественного самоуправления, института сельских старост, социально ориентированных организаций, предпринимателей в инфраструктурном развитии муниципалитетов

Социальное партнерство в муниципальном образовании по решению вопросов благоустройства сельских территорий

Реализация практик инициативного бюджетирования

Вовлечение граждан в решение вопросов благоустройства на селе. Муниципальные практики

Участие молодежи и студентов в решении вопросов благоустройства.

В официальную программу форума включены несколько «псковских» докладов. Так, глава города Пскова Иван Цецерский представит доклад на тему «Благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках проекта «Городская среда», а глава Островского района Дмитрий Быстров и его первый заместитель Юлия Колпинская - об успешных практиках благоустройства поселений Островского района. Об участии молодежи в решении вопросов благоустройства на селе расскажет председатель Псковского регионального отделения Российского союза сельской молодежи Людмила Савельева.