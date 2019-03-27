Общество

На выходных в «Акваполисе» можно разнообразно и интересно провести время

Все выходные в ТРК «Акваполис» в Пскове для посетителей будут выступать лучше артисты города. Псковичи могут подобрать удобное время для того, чтобы насладиться музыкой, отдохнуть с детьми или посмотреть модные дефиле.

В пятницу, 29 марта, в ресторане «Инжир» вас ждет выступление талантливого саксофониста Романа Константинова. Начало мероприятия в 21.00, вход свободный.

30 марта в центральном атриуме ТРК состоится финал проекта «Nw top model». В рамках финала состоятся модные дефиле и развлекательная программа. Начало мероприятия в 13.00.

Также в субботу в развлекательном центре «Игродром» состоится мастер-класс «Аппликация Весенние цветы», начало в 14.00.

Вход свободный.



Вечером в субботу в ресторане «Инжир» с программой выступит певица Инна Иртюго. Начало в 21.00.

А уже в воскресенье ваши дети могут увлекательно провести время в ресторане «Инжир», где состоится детская анимация со свинкой Пеппой, веселые опыты и аквагрим. Начало в 13.00.

Находясь в ТРК «Акваполис», не забудьте выбрать понравившийся фильм и сходить в кино - https://vk.com/miragecinema.



А финальный аккорд каникул лучше поставить в аквапарке - https://vk.com/akvaparkpskov.