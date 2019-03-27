Общество

В Управлении Росгвардии по Псковской области состоялся вечер вопросов и ответов

Начальник псковской Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов и его заместители ответили на вопросы личного состава. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе встречи рассмотрены вопросы тылового, финансового обеспечения. Руководители напомнили о социальных гарантиях, предусмотренных российским законодательством для военнослужащих и сотрудников. В том числе была затронута тема обеспечения служебным и постоянным жильем.

В завершение мероприятия начальник полковник полиции Игорь Иванов отметил, что подобные встречи позволяют решать насущные проблемы и выявлять направления, требующие повышенного внимания и проведения дополнительных бесед с личным составом.