Общество

Иван Цецерский: Чтобы благоустроить все дворы и общественные территории Псковщины, потребуется 20 лет

4 двора и 7 общественных территорий планируется благоустроить в Пскове в текущем году в рамках проекта партии «Единая Россия» «Городская среда». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава города Иван Цецерский на Межрегиональном форуме Всероссийского Совета местного самоуправления, посвященном теме «Вовлечение граждан в решение вопросов местного значения. Благоустройство села». На благоустройство дворов заложена сумма 26 млн рублей, а общественные территории будут благоустроены за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Доклад главы Пскова был посвящен вопросам благоустройства общественных и дворовых территорий в рамках проекта «Городская среда» на примере Псковской области. Он выразил благодарность партии «Единая Россия», которая инициировала такой проект, услышав чаяния жителей регионов страны и подробнее остановился на цифрах. Так, объем финансирования Псковской области на реализацию проекта в 2019 году составил 192 млн 377,8 тыс. рублей (в 2018 году - 139 млн 786,8 тыс. рублей). На эти средства в регионе будет благоустроено 66 общественных территорий. Всего же по области неблагоустроенными признано 2695 территорий. Для приведения их в порядок нужно 5 млрд. 621 млн. 500 тыс. рублей. «А чтобы все это благоустроить, потребуется 20 лет», - пояснил Иван Цецерский. Между тем, в областной столице неблагоустроенными признаны 940 дворовых и 80 общественных территорий.

Также глава города озвучил ряд проблем, влияющих на эффективность реализации проекта «Городская среда». В их числе несвоевременное доведение объемов субсидии до муниципалитета, нехватка информации о перспективе финансовой поддержки всех уровней власти, недостаточно широкие полномочия по принятию решений Комиссии по контролю исполнения программы, недостаточное информирование жителей о правилах участия в программе. Кроме того, добавил Иван Цецерский, в программе не предусмотрены средства на финансирование работ по благоустройству дворовых территорий.

Еще одна проблема связана с неразмежеванностью земель военведа, в частности в Пскове, ввиду чего городским властям проблематично заниматься благоустройством дворов, которые на этих землях расположены. Бюджетные затраты на эти цели будут трактоваться как нецелевые расходы. Чтобы переломить ситуацию, нужны изменения в законодательстве. Также Иван Цецерский призвал давать больше полномочий властям муниципалитетов в реализации проекта «Городская среда» и отметил в числе проблем недостаточную активность городского населения по сравнению с сельским. В заключение глава Пскова отметил, что «муниципалитеты будут рады любым финансовым вливаниям», которые пойдут на пользу развития территорий.