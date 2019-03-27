Псковская городская поликлиника проводит выездную диспансеризацию и профмедосмотры

Псковская городская поликлиника проводит выездную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в поликлинике.
Мобильный ФАП автобус (госномер В 862 КР) будет работать:
Мобильный ФАП автобус будет открыт с 10.00 до 14.00, находится на территории «Торговый центр» (Псков, Я.Фабрициуса,10).
Диспансеризация на выездном ФАПе будет включать в себя:
-опрос (анкетирование);
-антропометрию;
-измерение АД;
-измерение внутриглазного давления;
-ЭКГ;
-выдача направления на анализы.
Телефон приемной главного врача: 53-49-42.
Телефон отделения профилактики: 53-62-14.