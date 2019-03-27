Общество

Псковская городская поликлиника проводит выездную диспансеризацию и профмедосмотры

Псковская городская поликлиника проводит выездную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в поликлинике.

Мобильный ФАП автобус (госномер В 862 КР) будет работать:

с 1 апреля по 5 апреля;

с 8 апреля по 12 апреля;

с 15 апреля по 19 апреля;

с 22 апреля по 26 апреля;

с 29 апреля по 30 апреля.

Мобильный ФАП автобус будет открыт с 10.00 до 14.00, находится на территории «Торговый центр» (Псков, Я.Фабрициуса,10).

Диспансеризация на выездном ФАПе будет включать в себя:

-опрос (анкетирование);

-антропометрию;

-измерение АД;

-измерение внутриглазного давления;

-ЭКГ;

-выдача направления на анализы.

Телефон приемной главного врача: 53-49-42.

Телефон отделения профилактики: 53-62-14.