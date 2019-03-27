Общество

Фестиваль ГТО среди семейных команд пройдет в Пушкинских Горах

30-31 марта в Пушкинских Горах состоится областной фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд. В соревнованиях примут участие 9 семей из 7 муниципалитетов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки.

Команд на соревнованиях должна быть представлена в следующем составе: ребенок 9-10 лет, мама, папа (30-49 лет) и бабушка или дедушка (50-69 лет). Участникам предстоит выполнить следующие испытания комплекса ГТО: наклон вперед с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег на длинные дистанции, подтягивание на высокой перекладине (мальчики и папы), подтягивание на низкой перекладине (девочки и мамы).

Фестиваль среди семейных команд проводится в Псковской области впервые. Семью-победительницу помимо кубка и медалей ждет достойный приз – поездка в Сочи на Всероссийский Фестиваль семейных команд.