Общество

В Пскове стартует I тур Городской викторины «Ученый, зодчий, каменщик»

В Пскове стартует I тур Городской викторины «Ученый, зодчий, каменщик», посвященной 110-летию со дня рождения известного архитектора-реставратора, исследователя средневековой архитектуры Пскова Юрия Спегальского, в рамках празднования 39 Международных Ганзейских дней, сообщили Псковской Ленте Новостей в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василева МАУК «ЦБС».

Викторину проводят Управление культуры администрации Пскова, Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева МАУК «ЦБС», Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского «ГБУК-Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», АНО «Псковский Археологический Центр», редакция общественно-политической газеты города Пскова «Псковские новости».

Участвуя в викторине, вы откроете для себя много интересного, изучая историю каменного зодчества Пскова, биографию Юрия Павловича Спегальского, вы узнаете, как архитектор с любовью сохранял памятники Пскова, познакомитесь с его книгами, посвященными изучению древнерусской архитектуры Пскова и России в целом.

Викторина пройдет в 2 тура с 29 марта по 31 мая.