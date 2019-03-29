Общество

Росгвардейцы провели урок мужества для воспитанников Детской деревни SOS-Псков

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области провели урок мужества с воспитанниками учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детская деревня - SOS Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ОМОН рассказали гостям о том, как создавался псковский ОМОН и как его бойцы несут службу в регионе и за его пределами, рассказали о заслугах и героических поступках его бойцов. Особый интерес у детей вызвала практическая часть занятия, где каждый смог примерить на себя средства защиты и почувствовать себя настоящим бойцом спецподразделения.

Напоследок росгвардейцы пожелали ребятам крепкого здоровья, успешной учебы и любви.