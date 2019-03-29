Общество

Читатели ПЛН категорически против возвращения сезонного перевода времени

Читатели Псковской Ленты Новостей категорически против инициативы возвращения сезонного перевода времени, внесенной 19 марта в Государственную думу РФ. Это показал опрос, проведенный на сайте интернет-издания.

Источник: pixabay.com

Так, за вариант «Категорически против. Властям надо заняться реальными проблемами, а не переводить стрелки туда-сюда» проголосовало 84,54 % опрошенных. Ответ «Двумя руками за. Сезонный перевод времени полезен для здоровья и повышает качество жизни» выбрало всего 6,7 % участников. Вариант же «Нет. Не вижу никакой пользы и серьезной экономической целесообразности» предпочло 3,58 % проголосовавших. На четвертом месте - «Нет. Меня переход на зимнее и летнее время всегда только запутывал» - 2,01 %. Вариант «Мне все равно» получил 1,51 % голосов. На шестой позиции - «Да. Это экономически целесообразно - платить за электроэнергию будем меньше» - 0,86 %. За «Да. Во многих странах мира переводят стрелки - а у нас что, и тут особый путь?» - 0,45 %. И 0,35 % проголосовавших затруднились ответить.

Всего в опросе приняло участие 1986 читателей ПЛН.