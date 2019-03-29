Общество

В Псковской области уже зарегистрированы 4 случая укуса клещей

Управление Роспотребнадзора по Псковской области сообщает о начале сезона активности клещей. Первые 4 случая обращения за медицинской помощью по поводу присасывания клещей зарегистрированы 25 марта в Псковском, Куньинском районах и Великих Луках, в 2018 году первое обращение было зарегистрировано 5 апреля. Об этом сообщается на сайте псковского Роспотребнадзора.

В Пскове удаление клещей проводится в травматологическом пункте по адресу: улица Коммунальная, 23, телефон: 56-55-63.

На остальных территориях Псковской области удаление клещей проводится в поликлиниках по месту жительства.

В городах Псков и Великие Луки открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций. Исследования клещей проводятся в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» по адресам: г. Псков, ул.Гоголя, дом 21а; телефон: 8(8112)66-42-80: г. Великие Луки, ул. Тимирязева, дом 9; телефон: (811-53)7-70-90. Часы работы лаборатории: ежедневно с 9:00 до 12:00 с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

Живых клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличием сопроводительных документов.

При невозможности сохранения живого клеща в лабораторию может быть доставлен погибший клещ, либо его фрагмент с соблюдением вышеобозначенных требований.

После удаления клеща необходимо обращаться за медицинской помощью:

- в кабинет инфекционных заболеваний ГБУЗ «Псковский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» по адресу: г.Псков, ул. Кузнецкая 23; телефон регистратуры: 20-15-73; режим работы с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:00, выходные дни – суббота, воскресенье.

- в кабинет инфекционных заболеваний ГБУЗ ПО «Псковская межрайонная больница» по адресу: г.Псков, ул.Школьная, дом 24; телефон: 9-911-880-15-51, режим работы с 9:00 до 15:00, выходные дни - суббота, воскресенье.

- в кабинет инфекционных заболеваний ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» городская поликлиника №1 по адресу: г. Великие Луки, ул. Пионерская, д. 10; телефон:

+7 (81153) 3-82-24, режим работы с 8:00 до 13:00, выходные дни - суббота, воскресенье.