Общество

135 тысяч человек призовут весной в армию в России

Весной 2019 года на военную службу в России призовут 135 тысяч человек, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский на брифинге, передает РИА Новости.

«С 1 апреля начинается весенний призыв. В соответствии с указом президента Российской Федерации, призыву на военную службу подлежит 135 тысяч человек. При этом он будет проводиться в 83 субъектах Российской Федерации: в соответствии с законодательством, призыв не будет проводиться в республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе», - сказал он. По его словам, в 24 муниципальных образованиях республики Саха (Якутия), Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, а также Чукотского автономного округа граждане призываются на военную службу только один раз в год – с 1 мая по 15 июля, осенью там призыв не проводится.

Он отметил, что подписаны федеральные законы, в соответствии с которыми призывники, ранее получившие отсрочку для обучения в школе, получили право на отсрочку от призыва для обучения по программам среднего профессионального образования или по программам магистратуры. Также граждане должны состоять на воинском учете в военном комиссариате по месту жительства или пребывания вне зависимости от наличия регистрации. «Это особенно актуально для иногородних призывников, обучающихся в вузах, но не имеющих регистрации, которым теперь не нужно будет возвращаться в другой регион, чтобы представить справку об обучении, пройти призывную комиссию и на законных основаниях получить отсрочку от призыва», - напомнил Бурдинский.

Весенний призыв-2018 пополнил российскую армию 128 тысячами новобранцев. Осенью прошлого года призваны были 132,5 тысячи человек.