Общество

На бесплатных курсах по русскому языку псковичей подготовят к Тотальному диктанту

13 апреля Псковская область снова напишет Тотальный диктант. Пробудить интерес к грамотности мероприятием, которое проходит один раз в году, невозможно. Именно поэтому федеральной командой организаторов акции были запущены бесплатные курсы по русскому языку, которые в 2019 году проходят и в Пскове. Курсы «Русский по пятницам» проходят в Проектном офисе «Команды 2018». Ближайшее занятие уже завтра, 30 марта, с 16 часов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Чтобы стать участником, необходимо зайти на официальный сайт Тотального диктанта, выбрать город и открыть вкладку «Где пройти очные курсы» (totaldict.ru/education/calendar), в которой доступен календарь очных курсов. После авторизации на сайте можно пройти регистрацию на участие в каждом занятии.

Регистрируйтесь на занятия в своем населенном пункте, повторяйте правила орфографии и пунктуации вместе с опытными преподавателями и рассказывайте об этом в социальных сетях с хештегом #готовлюськТД.

В Псков уже прибыли и ручки для написания Тотального диктанта – уже второй год их централизовано рассылает по всему городам участникам акции логистический партнер проекта – Почта России.

В 2019 году возможность написать Тотальный диктант появится у жителей еще 5 районов Псковской области. Уже 3 апреля на сайте можно будет зарегистрироваться для участия в Невеле, Порхове, Печорах, Дно и Острове. Напоминаем, что официальным координатором акции в Псковской области является Ольга Родина, организационное и волонтёрское сопровождение обеспечивает Псковская региональная общественная молодёжная организация «Вечевой Орден».