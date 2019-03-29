Общество

Александр Козловский обсудил тему создания ТОС в ряде районов области

Депутат Госдумы Александр Козловский обсудил тему создания ТОС в Опочецком, Красногородском и Островском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата.



«Единая Россия» продолжает серию информационных встреч, направленных на развитие и повышение эффективности ТОСовского движения в Псковской области. 26 марта разъяснительные беседы состоялись в трех районах региона - Опочецком, Красногородском и Островском.





Собрания провел депутат Госдумы, член фракции «Единой России» и президиума Генсовета партии Александр Козловский. На встречах собрались представители органов местного самоуправления, депутаты городских и сельских поселений, а также инициативные граждане, напрямую заинтересованные в создании органов территориального общественного самоуправления.



Открывая встречи в районах, Александр Козловский напомнил собравшимся об основной цели создания ТОСовского движения - взаимодействии граждан с органами власти для более оперативного решения актуальных проблем, возникающих на местных территориях.



«Стоит отметить, что большое внимание данной теме уделяется и на региональном, и на федеральном уровнях. Создание ТОСов в регионах поддерживается секретарем Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком и губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым», - подчеркнул депутат Госдумы.



Кроме того, на встречах присутствовали эксперты, которые более подробно рассказали жителям районов о методике создания ТОСов, а также о том, как с помощью данных организаций привлекать дополнительное финансирование для развития территорий.



Как рассказал собравшимся Вячеслав Коркин, заместитель начальника управления по вопросам местного самоуправления и территориального развития Псковской области, в регионе уже успешно функционирует 21 ТОС.



«В 2019 году в области планируется создать еще 20 ТОСов, - сказал Коркин. - Стоит понимать, что ТОСы - не противники органов местной власти, а наоборот - помощники. Активное и тесное взаимодействие власти и общественности позволит оперативно решать возникающие на местах вопросы и более разумно распределять те ресурсы, которые выделяет регион для районов».



Также он пояснил, что ТОС лучше создавать для определенных целей. «ТОС ради ТОСа - вариант, которые не будет работать. Инициативные граждане должны сразу определить для себя, зачем им нужен орган территориального самоуправления», - сказал Коркин.



Вячеслав Коркин напомнил собравшимся о грантовом конкурсе ТОСов, который недавно стартовал в регионе. По его словам, на проекты, инициированные ТОСами, на данный момент регионом выделено 3,5 миллиона рублей, но в дальнейшем эта сумма будет увеличиваться.



О дополнительном способе привлечения средств на проекты ТОСов рассказала Наталья Мельникова, член всероссийской ассоциации ТОСов. Она отметила, что свою инициативу, требующую наличия средств, можно разместить на тематической площадке в сети интернет, а люди, готовые поддержать идею, смогут частично профинансировать ее.



Положительным опытом создания ТОСов поделился заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович. Он рассказал об институте общественных советников, который успешно функционирует в городе на Ловати с 2016 года.



Жители районов с интересом встретили тему создания ТОС в своих районах. Так, жители Опочецкого района сами попросили Александра Козловского о проведении совещания, посвященного теме создания ТОСов.



Красногородский и Островский район уже стоят на «передовых» позициях по теме ТОС. Так, в Красногородском районе один орган территориального общественного самоуправления уже есть, второй - на стадии регистрации.



В Островском районе начинают свою работу три ТОСа. Несмотря на это, на собраниях все с интересом прослушали экспертов, восполнив недостающие пробелы в знаниях о ТОСовском движении. Кроме того, все желающие могли задать вопросы специалистам и депутату Госдумы Александру Козловскому.