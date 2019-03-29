В Дно прошла спортивно-игровая программа для детей из малообеспеченных семей

Сегодня, 29 марта, в МУ «Дновский районный культурный центр» прошла спортивно-игровая программа для детей из малообеспеченных семей Дновского района «Сильные и смелые», сообщается в соцсетях Культурного центра.
Вместе со специалистами Районного культурного центра дети отгадывали загадки, танцевали, играли в русскую народную игру – лечили Дударя и участвовали в спортивных эстафетах. Затем специалист центра социального обслуживания Дновского района Надежда Сергеева вручила детям сладкие подарки от «Красного креста».