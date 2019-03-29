В Дно прошла спортивно-игровая программа для детей из малообеспеченных семей

Открытие в магазина в жилом доме на Рокоссовского в Пскове признано незаконным

4 года строгого режима получил пушкиногорец за угон автомобиля и угрозы насилия его владелице

За услугами Кадастровой палаты и Росреестра псковичи могут обращаться в МФЦ