Общество

Учителя должны иметь право на личную жизнь - Ольга Васильева

Министр просвещения Ольга Васильева призывает деликатно подходить к вопросу ведения учителями персональных страниц в социальных сетях и не навешивать на педагогов ярлыки. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Понимаете, есть такое понятие, которое должно оставаться для всех - личная жизнь, она должна оставаться, человек должен иметь то самое пространство, что называется личной жизнью. Я считаю, что учителям наиболее сложно сейчас, потому что любой снимок, который случайно сделан, становится достоянием инстаграма», - сказала Васильева журналистам в пятницу в рамках Санкт-Петербургского международного образовательного форума.

Она признала наличие проблемы, которую нужно «деликатно решать», прийти к пониманию того, что педагогу позволено, а что нет.

«Я сразу хочу сказать, что не надо вешать ярлыки, потому что педагог - это особая профессия, особая миссия, это знают все и молодые педагоги, и уважаемые, и наставники», - добавила она.

Ранее министерство пообещало разобраться со скандалом, разразившемся в Барнауле после того, как учительницу одной из местных школ вынудили уволиться из-за фото в закрытом купальнике.