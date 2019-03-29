Общество

Вопросы пенсионного обеспечения обсудили депутаты Северо-Запада

Депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих принял участие в заседании постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по социальной политике, которое прошло 29 марта в Архангельске. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, депутаты восьми региональных парламентов Северо-Западного федерального округа обсудили инициативы, направленные на улучшение социального климата в регионах, среди которых вопросы оказания бесплатной юридической помощи, совершенствования оплаты труда, использования материнского капитала, пенсионного обеспечения и пенсионного страхования.

Так, региональные законодатели единогласно поддержали предложение депутатов Архангельской области по изменению федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».

Предложение призвано исправить несправедливость в отношении большого количества граждан в вопросе пенсионного обеспечения. Дело в том, что в соответствии с действующим законодательством руководители территориального общественного самоуправления (ТОС) и члены добровольной пожарной охраны являются застрахованными лицами в результате чего, оказываются лишенными права на получение индексации страховых пенсий и фиксированных выплат к страховым пенсиям.

Члены комитета сочли необходимым дополнить федеральное законодательство положением, из которого будет следовать, что лица, осуществляющие руководство ТОС, а также добровольные пожарные исключаются из числа застрахованных лиц, что позволит этим категориям граждан рассчитывать на индексацию страховых пенсий и получение фиксированных выплат.

Кроме того, участники заседания рассмотрели и предложили доработать обращение Парламентской Ассоциации к руководству Совета Федерации, Госдумы и российского правительства по установлению права на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Инициатива принятия обращения принадлежит парламентариям Республики Коми.

Депутаты считают правильным предоставить право на досрочную пенсию мужчинам по достижению ими возраста 55 лет и женщинам по достижению возраста 50 лет. Это право предлагается распространить на проработавших не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях.