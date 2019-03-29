Общество

Олимпиада по музыкальной литературе пройдет в колледже искусств

Областная открытая олимпиада по музыкальной литературе среди учащихся детских музыкальных школ и школ искусств, музыкальных отделений гимназий и лицеев состоится 30 марта в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

В первом туре олимпиады, проводившемся в заочной форме, приняли участие представители ДМШ и ДШИ Псковской области (Псков, Палкино, Невель, Себеж, Печоры, Дно, Пустошка, Локня). В финале олимпиады свои знания в области музыкальной литературы продемонстрирует более 20 участников.

Напомним, что цель олимпиады - выявление и поддержка учащихся, имеющих способности к музыковедческой и исследовательской деятельности, расширение их музыкального кругозора, развития навыков работы с информационными ресурсами, активизация работы преподавателей музыкальной литературы, внедрение информационных технологий в работу ДМШ и ДШИ.