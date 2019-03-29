Общество

В Псковской области прошла акция ГИБДД «Я помню, знаю и соблюдаю!»

В Псковской области прошла акция «Я помню, знаю и соблюдаю!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном управлении ГИБДД УМВД России, на территории региона во всех районах проводятся мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Особое внимание автоинспекторы уделяют работе с детьми, у которых сейчас пора весенних каникул. И большую часть времени они проводят на улице. Но, к сожалению, многие школьники в процессе игры отвлекаются от дорожной ситуации и забывают о правилах безопасного поведения.

В этой связи Госавтоинспекция Печорского района совместно с инспектором ПДН и волонтерами из Молодежного центра города Печоры провели акцию «Я помню, знаю и соблюдаю!» Полицейские организовали с детьми пешеходную экскурсию, в ходе которой напомнили о значении дорожных знаков, рассказали, какие опасности их могут подстерегать на проезжей части и на дворовой территории.

В свою очередь, инспектор ПДН провела с несовершеннолетними информационно - разъяснительную беседу и акцентировала их внимание на том, что после 22 часов они не могут находиться одни на улице, а только лишь в присутствии родителей или законных представителей.

В завершение акции ребятам вручили специальные памятки для пешеходов и световозвращающие наклейки. А они, со своей стороны, пообещали быть осторожными и внимательными во время прогулок и на детских площадках.