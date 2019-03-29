Общество

Псковский омбудсмен Шахов награжден орденом Почета

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». В соответствии с документом за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденом Почета награжден уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, сообщили ПЛН в пресс-службе администрации региона.

Дмитрий Владимирович Шахов родился 26 марта 1968 года в Москве. В 2000 году окончил Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ. В 1986-1987 годах – служба в Советской Армии.

С 1990 по 1993 годы – депутат Моссовета, заместитель председателя комиссии по бюджетно-финансовой политике Москвы.

С 1994 по 1996 годы – помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

С 1996 года до ноября 2002 года – заместитель главы администрации Псковской области, руководитель аппарата администрации области.

С декабря 2002 года по март 2009 года – заместитель губернатора Псковской области. Курировал взаимодействие с правоохранительными органами, Псковским областным Собранием депутатов, с органами судебной власти, правовое обеспечение деятельности администрации области.

С марта по октябрь 2009 года – заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области.

С марта 2010 по апрель 2015 года - уполномоченный по правам ребенка в Псковской области.

С 28 апреля 2015 года в ходе 41-й сессии областного Собрания депутатов назначен уполномоченным по правам человека в Псковской области.