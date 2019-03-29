Общество

Названы лучшие районы Петербурга для заработка на приезжих

Больше всего дохода от аренды в Санкт-Петербурге могут получить владельцы жилья, расположенного рядом со станциями метро пересадочного узла «Садовая» — «Сенная площадь» — «Спасская». Об этом пишет «Лента.ру».

Доходность от аренды жилья в районе-лидере, как показало исследование, достигает 6,1% годовых — это максимальный по городу показатель. Средняя окупаемость составляет 16 лет, что является общегородским минимумом.

Хорошие показатели обеспечивают квартирным хозяевам объекты, расположенные рядом с «Фрунзенской», а также на Васильевском острове и Петроградской стороне. Доходность таких квартир, по статистике аналитиков компании, находится в пределах 5,3-5,8 %, срок окупаемости — 17-19 лет.

Сопоставимые доходность и окупаемость при условии постоянной занятости жилья могут быть достигнуты в окраинных районах у метро «Обухово», «Рыбацкое» и «Девяткино».

Средняя по городу доходность арендной квартиры составила 5 %, средняя окупаемость — 20 лет.