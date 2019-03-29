Общество

В Псковской области прошел Единый день приема граждан

Жители региона получили возможность прийти на участковые пункты полиции по месту жительства и обратиться со своими проблемами к стражам порядка и общественникам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В областном центре прием осуществлялся на девяти участковых пунктах полиции. Во встрече с населением принял участие начальник УМВД России по городу Пскову полковник полиции Сергей Сурин. Жильцов микрорайонов волновали, в частности, вопросы, связанные с бытовыми конфликтами, «громкими» соседями в многоквартирных домах и нарушениями общественного порядка. Горожане, посетившие участковые пункты полиции, заполнили анкеты, в которых выразили свое мнение о работе участковых уполномоченных.

В большинстве случаев они отмечали профессионализм, корректность, оперативность реагирования стражей порядка на подведомственных им территориях.

По всем высказанным замечаниям и предложениям псковичей руководством УМВД России по городу Пскову будут приняты необходимые меры реагирования.