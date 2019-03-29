Общество

Сотрудники МЧС провели в Пскове профилактический рейд по предотвращению пожаров

29 марта сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пскову осуществлен профилактический рейд по предотвращению пожаров. Рейдом охвачен жилой сектор по улицам Войсковая, 2-е Корытовское шоссе. Особое внимание было уделено местам проживания многодетных и неблагополучных семей, а также одиноких престарелых граждан. Об этом Псковской Ленте Новстей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

В ходе рейда проведены инструктажи с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности в весенний период, эксплуатации бытового газового, электрических приборов, а также действиям населения в случае получения сигналов гражданской обороны.

Среди жителей были распространены информационные листовки, население проинструктировано под роспись.