Общество

Жителям Псковского района окажут помощь в переходе на цифровое вещание

С 3 июня на территории Российской Федерации будет полностью отключено аналоговое телевидение и произойдет окончательный переход на цифровое вещание.

Федеральная целевая программа решает важную социальную задачу – делает доступными и бесплатными для всех жителей 20 федеральных телеканалов в высоком цифровом качестве. Вся территория Псковского района находится в зоне уверенного приема цифрового сигнала, цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от удаленности и размера населенного пункта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Псковского района, если у жителей района возникли вопросы по переходу на цифровое вещание, можно позвонить по телефону (8112) 29-31-24, сотрудники администрации и волонтеры окажут всю необходимую помощь.